Más de 2 mil plazas vacantes en Más Médicos de Brasil

Los municipios y registros sanitarios del gigante suramericano registran más de 2 mil plazas vacantes en el programa Más Médicos y resulta indiferente la disposición de inscritos para ocuparlas.

El Ministerio de Salud de Brasil informó que los interesados en participar en la selección para los puestos disponibles tienen hasta este viernes para inscribirse en el sitio web del programa.

Un balance divulgado por la entidad indica que casi 6 mil galenos se presentaron en las ciudades elegidas o iniciaron las actividades, tras las declaraciones amenazantes del presidente electo Jair Bolsonaro a nuestros profesionales.

Las autoridades sanitarias de Brasil señalaron que actualizarán el sistema con las vacantes disponibles y que los facultativos que decidan no acudir más a sus puestos de trabajo deben informar al municipio asignado su decisión para tramitarla a instancias del Ministerio de Salud.

