Martín Vizcarra toma posesión de la presidencia de Perú

Lima, Perú.- El Congreso peruano aprobó en la sesión de este viernes la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que dió paso a la toma de posesión del actual vicepresidente, Martín Vizcarra.

En la cuenta oficial del Parlamento en Twitter, se informa que se acepta la renuncia y se declara la vacancia al cargo de Presidente con 105 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones.

En el texto se cuestiona que el mandatario no admita que la crisis política que hizo que dimitiera de la Presidencia, es consecuencia de los actos indebidos en los que el propio presidente ha incurrido.

Kuczynski dimitió el pasado 21 de marzo, en medio de un escándalo de corrupción y supuesta compra de favores, donde se ofrecían contratos en obras públicas a cambio de votos, y su decisión ocurrió un día antes de que los diputados votaran la solicitud de vacancia por incapacidad moral.

