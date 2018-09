Marchan por la justicia en México

Un combativo contingente de alumnos de la escuela rural normal de Ayotzinapa precedió a los familiares de los 43 desaparecidos hace 4 años, en una marcha de miles de personas que se mantuvo bajo una fuerte lluvia.

Delante los familiares con las fotos de sus hijos, luego los compañeros de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y detrás miles de personas provenientes de diversos lugares.

La manifestación inició en el monumento al Ángel de la Independencia y a su paso por el Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo, se fue nutriendo de contingentes de trabajadores, estudiantes, amas de casa y colectivos de diversos sectores de la sociedad mexicana.

Por encima sobrevolaba un helicóptero al parecer de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México o de la Policía Federal, como es costumbres en estas expresiones multitudinarias, aunque pacíficas, de protesta.

