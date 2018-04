Marchan en Argentina contra despidos y en apoyo a Lula

Buenos Aires, República Argentina.- Cientos de trabajadores estatales argentinos se unieron este miércoles frente al Congreso, para marchar contra la ola de despidos y el ajuste gubernamental, además de demandar la excarcelación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Lula libre, exclamaban los presentes, entre ellos Alejandro Garzón, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de Santa Cruz, quien portaba un cartel en el cual reclamaba la urgente liberación del precandidato a la presidencia brasileña

Voces políticas y de derechos humanos argentinos, entre ellos la exmandataria y senadora Cristina Fernández, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, han repudiado la fuerte campaña judicial contra el expresidente

Lula se encuentra encarcelado, acusado de hechos de corrupción que no han podido ser probados, y cuando todavía la defensa no ha agotado los recursos de que dispone sobre el caso

