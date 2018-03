Mantendrán ley pro inmigrantes en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puntualizó que los jóvenes inmigrantes sin documentos, amparados por una iniciativa gubernamental, no están entre las prioridades de deportación.

Según el portavoz interino de esa agencia federal salvo factores negativos adicionales, los beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, no serán arrestados o deportados.

En septiembre del año pasado, Trump dió un plazo hasta el 5 de marzo para finalizar el programa DACA, lo que ponía bajo amenaza el estatus de 690 mil personas registradas en Estados Unidos bajo ese estatus.

A propósito, este miércoles se publicó una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac, de Connecticut, en la que la mayoría de los estadounidenses considera a Trump como el peor mandatario de toda la historia de su país, desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.