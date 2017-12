Manifestaciones en Perú por indulto a Fujimori

Lima, Perú.- Muy lejos de la tradicional distensión de la Nochebuena, Perú vivió hoy manifestaciones de protesta de miles de jóvenes contra el indulto al exgobernante Alberto Fujimori y celebraciones de un grupo de seguidores del beneficiario de la medida.

Mientras decenas de simpatizantes del condenado por crímenes de lesa humanidad se agrupaban sin problemas frente a la clínica privada donde Fujimori espera las formalidades previas para salir en libertad, la policía impidió una marcha de numerosos manifestantes, de repudio al indulto.

Los jóvenes, con carteles y pancartas que recordaban las matanzas por las que fue condenado a 25 años Fujimori, se agruparon en forma espontánea en la plaza San Martín, la que fue tomada por los uniformados, que impidieron la movilización.

Las primeras reacciones pusieron el duda los objetivos de reconciliación invocados por los promotores del indulto al preso que lleva 12 años entre rejas.

Los comentarios se polarizaron entre los que llegan a afirmar que el indulto fue una medida de justicia y quienes lo condenan por considerarlo una traición del jefe de Estado, que en su campaña electoral había prometido no hacerlo, y hasta una infamia que favorece la impunidad.

Las críticas señalan en especial que el indulto es una traición a fuerzas progresistas que, por consideraciones democráticas, se negaron a apoyar la destitución congresal de Kuczynski, promovida por Fuerza Popular (FP), partido fujimorista, y fracasada por la abstención de un fracción de parlamentarios fujimoristas.

‘Lo que acaba de hacer es una vil traición a la Patria. A cambio de salvar su pellejo ha negociado con el Fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino Fujimori. Para Ud. todo se negocia y se vende, una vez más ha actuado como un vendepatria’, declaró Verónika Mendoza, líder del Movimiento Nuevo Perú (MNP), que se negó apoyar el cese del mandatario.

‘Este pacto infame de los corruptos por su impunidad es la muestra de cómo nuestra clase política tradicional trata los asuntos del país: negociando bajo la mesa en perjuicio de la gente y sus derechos’, agregó en un breve mensaje

Planteó igualmente que ‘es hora de cambiarlo todo, refundar, de impulsar un proceso constituyente’.

Indira Huilca, parlamentaria del MNP e hija del líder obrero Pedro Huilca, asesinado en diciembre de 1993 por un grupo de inteligencia militar, le dijo a Kuczynski que ‘ha traicionado a la justicia, a la democracia y a las víctimas. La historia no perdona’.

Añadió que ’25 años hemos estado de pie, firmes frente al criminal, porque luchamos por una causa superior a nuestras vidas, seguimos en la lucha’. (Prensa Latina)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.