Maduro visita China

La estancia en China que comienza el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incluye actos formales, conversaciones con su homólogo y anfitrión, Xi Jinping, y la firma de nuevos acuerdos que impulsarán aún más las relaciones entre ambos países.

Maduro rendirá honores a Mao Zedong, líder del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular, y clausurará la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel, que revisó 472 pactos ya suscritos y definió proyectos de la cooperación.

La jornada contempla una ceremonia protocolar, la colocación de flores ante el Monumento a los Héroes del Pueblo en la plaza Tiananmen, y el recibimiento oficial en el Gran Palacio del Pueblo por el premier, Li Keqiang, y después por el presidente Xi.

El comercio chino-venezolano alcanzó los ocho mil 970 millones de dólares el año pasado, cuando hubo contactos de alto nivel e intercambios pueblo a pueblo.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.