Maduro rememora primera candidatura presidencial de Chávez

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rememoró la inscripción del líder revolucionario, Hugo Chávez, como candidato a los comicios de diciembre de 1998.

Recordamos el histórico día en que el Comandante Chávez inscribió su candidatura a las elecciones presidenciales del 98; desde Plaza Caracas y en compañía de un pueblo rebelde, inició el camino victorioso de la Revolución Bolivariana y de la liberación definitiva de Venezuela, escribió el mandatario en la red social Twitter.

Chávez llegó a la Plaza Caracas acompañado de un mar de pueblo que depositó en él sus esperanzas de cambio, reseñó la prensa presidencial.

El dirigente revolucionario ofreció un discurso a la multitud en el cual se comprometió a asumir la reconstrucción del país; esta contienda electoral puso fin de una etapa de 40 años marcada por el bipartidismo y la pobreza.

