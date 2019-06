Maduro rechaza declaraciones de jefe del Comando Sur de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el reciente llamado a la sedición en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller.

El mandatario calificó de farsante e hipócrita el reciente comunicado dirigido por el alto mando militar estadounidense a los efectivos de la Fuerza Armada, para que sean partícipes de un cambio en el país.

Maduro denunció, además, las declaraciones de su homólogo colombiano, Iván Duque, quien desde Europa llamó a una fractura militar en las Fuerzas Armadas venezolanas, como salida a la crisis en la nación sudamericana.

El Presidente venezolano llamó a la Fuerza Armada a mantenerse unida, cohesionada y leal, para preservar la soberanía de la República, y anunció la creación de una comisión para organizar la celebración del Bicentenario de la Batalla y Victoria de Carabobo.

