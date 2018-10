A trabajar por la unión popular y cívico-militar para mantener el orden, la paz y la estabilidad en el país llamó este martes a los venezolanos el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario bolivariano insistió mediante la red social Twitter en que ante cualquier intento de disturbio, golpe de estado o violencia impulsado por la derecha, el pueblo debe estar alerta y listo para dar una respuesta unitaria.

La exhortación dio respuesta a recientes declaraciones contrarias al gobierno y pueblo venezolano de la cancillería de Colombia, tutelada por Estados Unidos para crear un caos interno que justifique una intervención militar en la nación suramericana.

Maduro se refirió también al intento de magnicidio del cuatro de agosto pasado, calificándolo de acción cumbre del proceso intervencionista, y a los disturbios pagados por la derecha en años recientes para amenazar la paz y la seguridad nacionales.

