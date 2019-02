Maduro llama al pueblo venezolano a preservar la paz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo a preservar la paz ante los planes desestabilizadores de la oposición que ocasionaron este sábado incidentes de violencia en la frontera con Colombia.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario venezolano destacó la movilización desplegada en todo el territorio nacional e instó a la población a mantenerse en guardia y en pie de lucha.

El pueblo está unido en las calles, movilizado y alerta en todos los rincones del país. Llamo a los hombres y mujeres de buena voluntad a no bajar la guardia y a mantenerse en pie de lucha para preservar la paz de Venezuela. ¡Viva la Patria Rebelde, escribió Maduro.

Asimismo, reiteró el rechazo a los planes intervencionistas del gobierno de Estados Unidos en complicidad con sectores de la oposición, bajo el pretexto de una operación humanitaria.

