Maduro felicita realización de referendo constitucional en Cuba

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al pueblo y Gobierno cubanos por la realización del referéndum para la aprobación de una nueva Constitución.

Mediante la red social Twitter, el jefe de Estado venezolano calificó la jornada de votaciones como histórica y enfatizó que marcará el rumbo de nuevas victorias para la Revolución cubana.

Igualmente, Maduro significó el desempeño en la conducción del proceso constitucional desarrollada por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y el presidente Miguel Díaz-Canel.

El fin de semana anterior tuvieron lugar en 130 países las votaciones relacionadas con el referendo, las cuales resultaron calificadas de exitosas por la Comisión Electoral Especial de la Cancillería y desde Venezuela colaboradores y personal diplomático cubano también ejercieron su derecho al sufragio.

