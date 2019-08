Maduro felicita a venezolanos por participar en campaña contra Trump

Caracas, Venezuela. – El presidente de la Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su pueblo por participar de forma masiva en la Jornada Mundial No More Trump.

En su cuenta oficial en Twitter, envió una felicitación a los venezolanos que desde el pasado sábado se concentran en las plazas Bolívar de todo el país, para firmar un documento de rechazo al bloqueo de Estados Unidos, que será enviado a Naciones Unidas.

Desde que iniciara la campaña, que se extenderá hasta el 10 de septiembre a todo lo largo y ancho de la nación, los más diversos sectores de la población se unieron a ella para respaldar al Gobierno bolivariano, y defender el derecho a la soberanía.

