Maduro convoca a evento de criptomonedas en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la convocatoria al segundo evento mundial sobre activos y monedas digitales, previsto en Caracas a mediados de abril próximo.

El jueves último Maduro invitó a especialistas e interesados nacionales y foráneos en la tecnología de las monedas digitales a participar en la referida cita, tras confirmar el comienzo oficial de la compra y venta de la criptomoneda Petro.

El vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, ratificó la víspera el interés despertado en el mundo por el criptoactivo venezolano durante el proceso de preventa que se realizó del 20 de febrero hasta el 20 de marzo.

Recordó que el Estado bolivariano presentó este instrumento para consolidarlo como un mecanismo de intercambio comercial para captar divisas y enfrentar las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

