Maduro conmemora creación de Misión Barrio Adentro Deportivo

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró la creación en 2004 del programa Barrio Adentro Deportivo, dirigido a masificar la práctica deportiva en cooperación con Cuba.

A través de la red social Twitter, el mandatario envió una felicitación a los integrantes de esa misión estatal y los exhortó a continuar con su labor en todo el territorio venezolano.

La Misión Barrio Adentro Deportivo cumple 15 años, garantizando la salud del pueblo, a través de la masificación del deporte. Felicito a toda la familia de este plan, impulsado gracias a la cooperación Cuba-Venezuela, escribió el jefe de Estado en la plataforma comunicacional.

Este plan surgió con el objetivo de aumentar los niveles de salud de los venezolanos a través de la promoción de ejercicios físicos, y conjuga aspectos como la atención al adulto mayor, las personas con discapacidad entre otras bondades.

