Maduro califica como victoria total su participación en la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una victoria total su agenda en el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario anunció su regreso a la nación suramericana, luego de participar en la magna cita, donde ratificó la voluntad de diálogo y el rechazo a la guerra, ante las amenazas belicistas de Estados Unidos y sus aliados.

Este miércoles, Maduro aseguró desde la tribuna de la ONU, que a pesar de la actitud injerencista del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades venezolanas permanecen abiertas al diálogo bilateral.

Esta agresión política, económica, financiera constituye una represalia por levantar un proyecto autónomo de un modelo de sociedad basado en la identidad y cultura propias de nuestra región latinoamericana, aseveró el jefe de Estado.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.