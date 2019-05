Maduro alerta de planes belicistas desde Colombia

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a reforzar la vigilancia en la frontera con Colombia, ante la sospecha de que se fragua una intervención militar organizada por el vecino país y Estados Unidos.

Poco antes, la cancillería venezolana denunció lo que calificó de peligrosa e irresponsable pretensión del gobierno bogotano de generar mediante falsos positivos una situación propicia para emprender una escalada militar en la frontera binacional.

Maduro se encontraba en la Unidad Cacique Yare, estado de Aragua, en una jornada productiva, y en su mensaje señaló que Estados Unidos cree que América Latina es una especie de colonia y que Venezuela se va a someter a sus designios.

A ese respecto apuntó que se han tomado medidas para reforzar la disciplina, unión y moral combativa de la Fuerza Armada, cohesionada con la revolución bolivariana y su comandante en jefe.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.