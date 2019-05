Macron fracasa en urnas tras dos años de mandato en Francia

Analistas internacionales advirtieron que la victoria de la ultraderecha en las elecciones europeas en Francia constituye una primera derrota en urnas para el presidente galo, Emmanuel Macron, con vistas a las elecciones generales de 2022.

Explicaron que las votaciones realizadas este domingo estaban consideradas un primer plebiscito para el jefe de Estado dos años después de su llegada al poder, pero no tuvo éxito tal como vaticinaban todos los sondeos.

Además de los pronósticos de las encuestadoras, muchos esperaban ese resultado debido a las numerosas crisis sociales que afectaron al gobierno galo, desde las protestas contra la reforma laboral hasta el movimiento de los chalecos amarillos.

Según las cifras divulgadas por el ministerio de Interior, el partido Reagrupación Nacional, de Marine Le Pen, se impuso frente al movimiento gubernamental La República En Marcha.

