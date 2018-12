Macron aumenta el salario mínimo en Francia ante protestas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes anunció el “estado de emergencia económica y social“, con el fin de mitigar las protestas de los chalecos amarillos.

Macron decretó una serie de medidas que había prometido a los trabajadores para enfrentar la crisis económica del país, entre ellas el aumento del salario mínimo en 100 euros mensuales a partir de enero de 2019, la baja de impuestos a pensionistas y trabajadores, y el pago de aguinaldos a trabajadores de las empresas privadas “que puedan“.

El mandatario francés aseveró que la indignación de las protestas de los chalecos amarillos es justa, pues los trabajadores sienten que han sido olvidados.

