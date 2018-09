Lula ya tiene sustituto para elecciones en Brasil

Río de Janeiro, Brasil. – El Ejecutivo Nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil avaló este martes la designación de Fernando Haddad como candidato presidencial en reemplazo de Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión fue del propio Lula, preso político desde hace cinco meses, quien la sometió a la aprobación del órgano partidista por medio de una carta que leyó su amigo Luiz Eduardo Greenhalgh en una vigilia fuera de la cárcel.

En la misiva, Lula consideró su condena como un recurso para eliminarlo de la disputa electoral y explicó que si decidió postularse fue para corregir los despropósitos del gobierno golpista de Michel Temer y renovar la esperanza de Brasil en el futuro.

Hace 12 días el Tribunal Superior Electoral rechazó el registro de la candidatura de Lula, con lo que desacató dos indicaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU a Brasil para garantizar al exmandatario el ejercicio de sus derechos políticos.

