Lula, el presidente brasileño de Chomsky

Por derecho, Lula debería ser el próximo presidente de Brasil, opinó el destacado intelectual y activista político estadounidense Noam Chomsky, después de visitar al expresidente, preso político hace 167 días en la ciudad de Curitiba.

En declaraciones a los medios, poco después de abandonar la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en la capital paranaense, donde está encarcelado el exdignatario, Chomsky dijo que encontrarse nuevamente con él fue una experiencia maravillosa.

En un mensaje transmitido luego a los participantes en la vigilia Lula Libre, Chomsky reiteró que Brasil vive en la actualidad un período terrible de su historia.

Noam Chomsky llegó la semana pasada a Brasil para participar en el seminario internacional Amenazas a la democracia y al orden multipolar, organizado en Sao Paulo por la Fundación Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.