Lula pide luchar por la elección de Haddad

Curitiba, Brasil. – El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió este domingo a la militancia del Partido de los Trabajadores apoyar al candidato de la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernando Haddad, en las elecciones del domingo próximo.

En mensaje desde la cárcel, Lula señaló que la victoria electoral va a depender mucho del empeño de cada militante, por lo cual los exhortó a que en esta recta final de la campaña salgan todos los días a pedir votos por Haddad como si fueran para él.

Una encuesta de intención de voto reveló el mismo día que, por primera vez, Haddad alcanzó un empate técnico con el candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, confirmado además como el aspirante más rechazado por más de la mitad de los potenciales electores.

Según el sondeo, Haddad aumentó al 25,2 por ciento de respaldo del electorado, y Bolsonaro se mantiene con 28,2 puntos porcentuales.

