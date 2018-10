Lula llama a votar por Haddad

Curitiba, Brasil. –

En la nota que envió con la inusual petición también agregó la frase “Haddad es Lula” y añadió al pie de su firma: “Sin miedo de ser feliz”.

Aunque el ex-presidente brasileño encabezó todas las encuestas, fue excluido por el Tribunal Superior Electoral de concurrir como candidato al balotaje, lo cual desacata la determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU que exige respetarle sus derechos políticos.

El poder Judicial brasileño también le negó este jueves -y por segunda vez- el derecho a votar bajo el pretexto de que donde está Lula no pueden enviar una urna electrónica.

