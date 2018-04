Lula da Silva sigue siendo el candidato de los trabajadores

Brasilia, Brasil. – El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) mantiene al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como su representante para las elecciones presidenciales, e inscribirán su candidatura el 15 de agosto.

La decisión de esa asociación política de mantener a Lula como candidato, a pesar de su detención, se debe a que agotarán todos los recursos en la lucha por su libertad y a que reafirman, en un comunicado, que la detención es inconstitucional.

La condena de Lula sin pruebas y con jueces parcializados, que ni siquiera le demostraron un crimen, y la negativa por el Supremo Tribunal Judicial de enfrentar el proceso en libertad constituyen la mayor violencia contra un liderazgo nacional, expresan los partidistas en el texto.

También informaron que el centro político del Partido de los Trabajadores de Brasil se trasladó a Curitiba, donde se celebran vigilias por la libertad de Lula.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.