Lula da Silva no ceja en el empeño de salvar Brasil

El expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva está seguro de que en las elecciones del próximo domingo 7 de octubre los votantes deberán elegir entre un proyecto que promueve el desarrollo y otro que hace a los ricos más ricos.

En una carta enviada al diario JORNAL DO BRASIL con el título Solo el voto del pueblo salvará a Brasil, Da Silva dijo que su arresto se hizo para retirarlo de la carrera presidencial.

El líder histórico del Partido de los Trabajadores, PT, uno de los más grandes de la izquierda brasileña, apuntó que intentan presentarlo como una organización extremista, cuando lo único que ha polarizado, aclaró, es la lucha contra el hambre, la miseria, la injusticia social, el atraso, el desempleo y otros males.

Alertó Lula Da silva en la misiva al diario JORNAL DO BRASIL que se fue luchando en esos campos como el PT llegó a gobernar por el voto; jamás por el golpe.

