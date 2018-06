Luchador independentista puertorriqueño pide en ONU respeto a su país

El luchador independentista Oscar López Rivera denunció el impacto desastroso sobre la economía, la cultura y la sociedad de Puerto Rico que tiene la imposición estadounidense de un modelo colonial.

Estados Unidos quiere la jaula, pero no a los pichones, dijo en una intervención en el Comité de Descolonización de la ONU, que analiza este lunes el caso boricua y el reclamo de independencia.

Desde el primer momento en que Estados Unidos invadió y ocupó la isla, uno de sus objetivos principales fue despoblar el territorio y destruir nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro idioma, subrayó.

La mayoría de los que se van son profesionales y jóvenes, lo cual pone en peligro el futuro del país, hay una pérdida de cerebros y el país se queda sin sus recursos humanos , aseveró.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.