Los pueblos hermanos están junto a Brasil

Hay segunda vuelta: los pueblos hermanos estamos junto al Brasil del diálogo y del respeto, fue la reacción del Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel tras los resultados de las elecciones presidenciales en esa nación.

Pérez Esquivel ha liderado una fuerte campaña por la liberación del exmandatario brasileño Lula da Silva, encarcelado injustamente, y que renunció a su candidatura tras la decisión del Tribunal Superior Electoral que se negó a registrarla.

Los resultados de este domingo arrojaron que el candidato de extrema derecha y excapitán del Ejército, Jair Bolsonaro, alcanzó el 46, 7 por ciento frente al 28, 7 del aspirante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.

El defensor de los derechos humanos compartió en sus redes el mensaje de Lula quien apuntó: en el segundo turno, iremos juntos por Brasil, a través del diálogo y del respeto.

