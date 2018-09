Llamó Guterres a luchar contra la corrupción

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, António Guterres, llamó a hacer mucho más para luchar contra la corrupción, fortalecer la gobernanza y construir una sociedad de instituciones confiables.

Al intervenir en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada al tema, el máximo representante de la ONU alertó sobre las nefastas consecuencias de esas prácticas ilegales.

Advirtió que la corrupción roba los fondos de las escuelas y hospitales, priva a las personas de sus derechos, daña al medio ambiente, aleja la inversión extranjera y arruina a las instituciones, ya que los funcionarios públicos se enriquecen o no acometen acciones ante la criminalidad.

Además, recordó el máximo representante de Naciones Unidas las conexiones entre la corrupción, el terrorismo y el extremismo violento que han sido repetidas veces reconocidos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

