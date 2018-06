Llaman a mantenerse alertas en Venezuela ante planes desestabilizadores

El partido Unidad Popular Venezolana, llamó al país a mantenerse alerta ante los planes desestabilizadores fraguados desde Colombia, y denunciados la víspera por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Al conmemorar la víspera el aniversario de la batalla de Carabobo, el jefe de Estado advirtió que desde territorio colombiano se prepara una agresión contra Venezuela, promovida por el Gobierno de Estados Unidos, y que pretenden justificar con falsos positivos.

El miembro de la Dirección Nacional del partido, Gilberto Landaeta, indicó este lunes en rueda de prensa que tales confabulaciones buscan servir como elemento para un golpe de Estado en la nación sudamericana.

Según el mandatario venezolano, los planes fraguados desde el vecino país son impulsados por Estados Unidos, en alianza con la oligarquía colombiana y políticos y militares retirados venezolanos.

