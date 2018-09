Llama Naciones Unidas a detener acciones contra aldea palestina

El coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Nickolay Mladenov, expresó su preocupación por la intención de las autoridades israelíes de demoler la aldea palestina de Jan Al-Ahmar.

El funcionario de la ONU llamó a Israel a detener la demolición de una aldea beduina donde viven 180 personas, más de la mitad de las cuales son menores de edad.

Mladenov instó a Tel Aviv a no proceder y cesar los esfuerzos para reubicar a las comunidades palestinas en la ocupada Cisjordania, acciones contrarias al derecho internacional.

A principios de este mes el Tribunal Supremo de Israel dio luz verde al Ejército para eliminar la aldea palestina y desplazar a sus residentes, allanando el camino para eliminar a más de 2 docenas de otras comunidades beduinas cercanas.

