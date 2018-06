Llama Naciones Unidas a combatir el terrorismo

El Secretario General de Naciones Unidas, ONU; António Guterres, llamó a trabajar unidos para combatir el terrorismo, pues la naturaleza transnacional de ese flagelo demanda mayor cooperación multilateral.

En su discurso de apertura del primer encuentro de ONU entre líderes de organismos antiterroristas del mundo, el máximo titular de Naciones Unidas pidió esfuerzos concertados para identificar y abordar las causas profundas del problema.

Debemos construir resiliencia y cohesión, aumentar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, involucrar a mujeres y jóvenes, incrementar el intercambio de información, así como establecer y expandir redes de apoyo, apuntó.

También es necesario hacer énfasis en la prevención: esto significa centrarse en las condiciones subyacentes que hacen que algunas personas sean atraídas por el terrorismo, recalcó el Secretario General de esa organización

