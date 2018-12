Llama Maduro a unidad de fuerzas militares

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este lunes a la unidad de la Milicia Nacional Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante la creciente amenaza de una agresión armada.

Durante una movilización de los efectivos militares en Caracas, capital del país, con motivo del aniversario 188 de la muerte del Libertador Simón Bolívar, el mandatario instó además a la estricta vigilancia de todo el territorio nacional.

Debemos prepararnos para defender cada palmo de los enemigos de nuestra patria; si algún día se atrevieran, la milicia y la Fuerza Armada Nacional deben expulsar a cualquier fuerza invasora, dijo.

En ese sentido, Maduro orientó a los cuerpos militares a garantizar la paz, la integridad y la soberanía de la nación desde las dimensiones preventiva, defensiva y ofensiva; a la par que rechazó las maniobras de las oligarquías de Colombia y Brasil.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.