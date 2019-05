Llama Maduro a cambios en Venezuela

Caracas, Venezuela. – El presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, convocó para el venidero fin de semana a una jornada de diálogos, propuestas y acciones entre el pueblo y gobierno en pos de mejorar la labor al servicio de la comunidad.

Maduro dijo que la dirección del país asumirá un plan de cambio a partir de la inquietud popular en aras de corregir el funcionamiento en sectores socioeconómicos de influencia en la sociedad y desarrollo para la nación.

A propósito de la jornada, llamó a sesionar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Congreso Bolivariano de los Pueblos y la reunión oficial de gobernadores de estados y municipios.

El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros convocó a cambios con la premisa de satisfacer al pueblo, enriquecer la obra de la Revolución y minimizar los efectos del bloqueo económico y las agresiones del imperialismo norteamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.