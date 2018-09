Líderes mundiales en Naciones Unidas

Esta semana los líderes mundiales acudirán a Naciones Unidas para abordar diversos temas, entre ellos las relaciones entre las dos Coreas y la no proliferación de armas nucleares.

El presidente norteamericano Donald Trump estará en la mira, pues tras acercarse al líder norcoreano Kim Jong Un y abandonar el acuerdo nuclear con Irán, el imprevisible mandatario subirá al podio el martes en la asamblea general de Naciones Unidas, informa la agencia EFE.

El miércoles Trump dirigirá una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación y las armas de destrucción masiva que se centrará en Irán, tema que posiblemente genere serios encuentros, agrega la fuente.

Unos 130 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a los 6 días de discursos y reuniones para debatir desde el cambio climático y el combate a la pobreza, cuando Estados Unidos es acusado de dar la espalda al multilateralismo.

