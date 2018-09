Líderes mundiales envían condolencias a las autoridades vietnamitas

Mandatarios y partidos políticos de varias partes del mundo enviaron condolencias a las autoridades vietnamitas, por la muerte del presidente Tran Dai Quang.

Desde la vecina China, el presidente Xi Jinping se confesó conmocionado por la triste noticia, y reconoció que el presidente vietnamita fue un gran impulsor de la tradicional amistad y los lazos de cooperación que unen a ambos pueblos.

El primer mensaje en llegar desde Europa fue el del presidente Vladimir Putin, quien recordó que en numerosas ocasiones se reunió con Quang, y elogió su contribución personal a la expansión de las relaciones integrales de asociación entre Rusia y Vietnam.

También de la otra cara del planeta llegaron misivas de dolor a la nación indochina; países como Bolivia, El Salvador y Argentina hicieron suyos el dolor del pueblo vietnamita tras la pérdida de su mandatario, Tran Dai Quang, debido a una grave enfermedad.

