Líder partidista vietnamita propuesto como presidente

Los delegados al octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam aprobaron este miércoles por unanimidad la candidatura del secretario general Nguyen Phu Trong para ocupar la presidencia vacante del país.

De ser electo el nominado, sería la primera vez en la historia del país que el máximo dirigente del Partido Comunista se desempeñe también como jefe de Estado.

La decisión final será adoptada por la Asamblea Nacional en el sexto período ordinario de sesiones de su decimocuarta legislatura, programado del 22 de octubre al 20 de noviembre próximos.

Nguyen Phu Trong tiene 74 años, es profesor, integra el Buró Político desde hace 21 años y encabezó la Asamblea Nacional del 2007 al 2011, año en que fue electo por primera vez a la secretaría general Partido Comunista, cargo que repite desde el 2016.

