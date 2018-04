Lider de Belarús expresa voluntad de colaborar con Cuba

Belarús.- El señor Mijaíl Miasnikovich, Presidente del Consejo de la República de la Asamblea Nacional, recibió al Embajador de Cuba, Juan Valdés Figueroa, en la sede de la Cámara Alta del Parlamento de Belarús.

El alto político de ese país europeo expresó la voluntad de Estado y Gobierno de Belarús de estrechar la colaboración bilateral con la mayor de las Antillas en todos los campos.

El Embajador cubano le comentó algunos de los momentos actuales y perspectivos de la colaboración económica y de comercio bilateral, así como brindó información sobre las recientes elecciones realizadas en la Isla y de la marcha de la actualización del modelo económico cubano.

El Presidente de la Cámara Alta del Parlamento de Belarús destacó la importancia de la salvaguarda de la paz internacional, a la que contribuyen ambos países y reiteró el apoyo de su país a la nación caribeña en los organismos internacionales.

