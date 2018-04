Lenín Moreno confirma muerte de periodistas secuestrados

Quito, República del Ecuador.- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó este viernes la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo en la parroquia de Matajes, de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador.

La información se dio a conocer después de que transcurrido el plazo de 12 horas dado por el mandatario, no se obtuviera respuesta por parte de los secuestradores.

El mandatario declaró zona de seguridad el lugar donde ocurrieron los hechos relacionados con el secuestro, y además, manifestó su pesar por lo sucedido y pidió respeto para sus compatriotas.

Esta es una de las razones por las que el mandatario se ausentará de la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrolla en la capital peruana, y que comienza esta noche su sección de alto nivel, con la llegada de los presidentes y representantes de varias naciones de la región.

