Lavrov aborda reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, abordó con la presidenta de la sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, la reforma del Consejo de Seguridad de ese órgano.

Espinosa debatió con Lavrov sobre los temas más urgentes que se consideraron en la mencionada sesión, como la revitalización de su Asamblea General, la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta 2030, y el cambio climático.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer un patrón mundial multipolar, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, y el papel central de la organización mundial en los asuntos internacionales.

Serguei Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, agradeció mucho las actividades de Espinosa en este puesto, y los esfuerzos realizados durante la 73 sesión.

