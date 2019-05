Lamenta Canciller venezolano fallecimiento de niño por sanciones a Petrolera

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, lamentó la muerte de un segundo menor, producto de las sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, que impidieron su trasplante de médula.

A través de la red social Twitter, el titular de la diplomacia venezolana denunció que el cerco impuesto por Estados Unidos, afecta este y otros programas de salud financiados por el Ejecutivo a través de la empresa.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, denunció que la intervención quirúrgica al menor no pudo realizarse debido a la suspensión del convenio de la petrolera con un hospital italiano ubicado en Argentina.

El niño, de 7 años, tenía leucemia linfoblástica aguda, y es la segunda muerte de un menor en situación de espera de trasplante de médula ósea, convenio suspendido tras las sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

