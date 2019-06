La Patria de Chávez mantiene los programas sociales

El presidente venezolano Nicolás Maduro firmó un decreto para incorporar 25 mil nuevos pensionados, gracias a la iniciativa Casa por Casa, del movimiento Somos Venezuela.

Maduro habló en cadena nacional por el segundo aniversario de la organización, cuyo aporte permitió que la cifra de abuelos con ese beneficio ascendiera a casi 747 mil.

Haber llegado al ciento por ciento de pensiones fue posible por el trabajo amoroso de Somos Venezuela, aseguró el presidente constitucional, quien recordó que ese movimiento surgió durante las Guarimbas: jornadas de violencia opositora.

El dignatario bolivariano enfatizó que en plena Guarimba fundó también la Gran Misión Chamba Juvenil, en una secuencia de acciones de calle del Estado y del Gobierno, favorecedoras de la contraofensiva revolucionaria que explica la victoria contra el bloqueo yanqui, las sanciones, el golpismo y el fascismo.

