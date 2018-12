En una carta publicada en la red social Twitter, el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que la lucha por un mundo mejor continúa.

Desde la cárcel donde permanece de manera injusta, agradeció Lula en la misiva a sus seguidores por haberlo acompañado durante el martirio que atraviesa.

En esta Navidad no podré estar junto físicamente a mi familia, mis hijos y mis nietos, pero no estoy solo, estoy con ustedes, de la vigilia, que han sido mi familia, agregó Lula da Silva a su mensaje en Twitter.

El líder del Partido de los Trabajadores no puede recibir a su familia en la prisión, pero siguió la movilización de centenares de simpatizantes e integrantes de la vigilia “Lula Libre” que continuarán celebrando con actividades culturales y musicales para acompañar al líder brasileño.

