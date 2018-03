La India prepara cumbre de la Alianza Solar Internacional

La India se alista para acoger esta semana a representantes de unos 120 países que asistirán a una cumbre, destinada a impulsar el uso de la energía solar, como parte de la estrategia para combatir el cambio climático.

Con ese objetivo, dignatarios, empresarios y ambientalistas se reunirán en Nueva Delhi para debatir ideas y proponer objetivos en el contexto de la Alianza Solar Internacional.

Esa organización incluye a naciones situadas total o parcialmente entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, donde la luz solar es abundante.

A la Cumbre de la Alianza Solar Internacional asistirán más de 25 jefes de estado o de gobierno, entre ellos los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Francia, Emanuel Macron, así como 11 vicemandatarios y funcionarios de alto nivel de la ONU, diversas ONG, instituciones regionales y mundiales.

