La farsa de Lava Jato comprueba persecución contra Lula

El Partido de los Trabajadores de Brasil denunció que la divulgación de mensajes entre el exjuez Sergio Moro y fiscales, confirma la farsa judicial para impedir la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la organización política.

El sitio web de noticias The Intercept, publicó una serie de reportajes, basados en conversaciones, chat, email y audios, los cuales revelan que Moro coordinó acciones ilícitas con fiscales de la operación Lava Jato para incriminar a Lula.

El Partido precisa que al contrario de lo que afirman para intentar sofocar sus acciones ilegales, Moro y los fiscales de la Lava Jato sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad, y del Estado Democrático de Derecho.

Recalca que los implicados cometieron crímenes contra la libertad de Lula, contra el derecho de defensa y el debido proceso legal y, principalmente, contra la soberanía del pueblo.

