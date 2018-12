La escalada de Estados Unidos contra Cuba

Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, expresó que cualquier observador puede constatar que los vínculos bilaterales entre ambas naciones marchan hacia un mayor deterioro.

Al intervenir en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, a propósito de la XVII edición de la Serie de Conversaciones de Cuba en la política exterior de Estados Unidos, el diplomático responsabilizó al gobierno de Washington de dirigir las relaciones hacia ese rumbo.

Argumentó que ante esa escalada Cuba, con su estabilidad política, económica y social, representa un baluarte que contribuye a la protección y seguridad de la región.

Sin embargo, ante la voluntad de la Isla, surgen las intenciones de fabricar o manipular acontecimientos con el objetivo de generar situaciones de crisis, algunas de ellas de peligroso largo alcance, sostuvo el diplomático cubano.

