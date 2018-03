La colaboración centra conferencia en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La II Conferencia de la Asociación de Estados del Caribe, comenzó en Venezuela con un llamado a reforzar la cooperación entre los países de esta región, con vistas a alcanzar el desarrollo de sus pueblos.

En la inauguración del encuentro, que se desarrolla en isla Margarita, el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para el área del Caribe, Raúl Licausi, informó que más de 70 participantes debatirán sobre diferentes proyectos para unir el Caribe por aire y mar.

En ese sentido, destacó la importancia de la cita para promover la colaboración regional, y lograr una incidencia positiva en el futuro de las naciones, en el enfrentamiento al cambio climático, y en la preservación de costas arenosas y arrecifes coralinos.

La cooperación entre los miembros de la Asociación debe ser sustancial; debe existir una concreción conjunta para el desarrollo de nuestros pueblos, señaló Licausi.

