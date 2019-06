La Casa Blanca pide aumento de presión internacional contra Irán

Estados Unidos exigió aumentar la presión internacional contra Irán, por la decisión del país persa de sobrepasar el límite de uranio enriquecido, tras el abandono por Washington del pacto nuclear.

El vocero de la Organización de Energía Atómica de Irán, informó que aumentó la producción en las instalaciones de Natanz, y dentro de 10 días superará los 300 kilogramos impuestos por el Plan Integral de Acción Conjunta.

La decisión es parte de la reacción de Teherán después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, decidió de manera unilateral abandonar la iniciativa firmada por Irán y seis potencias, incluida Estados Unidos.

Ese paso del jefe de la Casa Blanca se produjo a pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, la comunidad de inteligencia estadounidense y aliados de Washington, señalaron que Irán estaba respetando las obligaciones del convenio.

