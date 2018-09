Justicia venezolana desarticula red de trata de personas

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que la justicia venezolana procesó a 28 personas por su vinculación con una red criminal dedicada a la trata humana.

Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público, el titular reiteró la voluntad de las autoridades de combatir y juzgar con severidad el delito de tráfico de personas o cualquier otra práctica de esa naturaleza, en especial cuando afecta a mujeres y menores de edad.

La red delictiva se dedicaba a captar víctimas para obligarlas a grabar vídeos con contenido sexual en el estado de Mérida y el Distrito Capital, informó el titular.

La investigación comenzó en agosto de 2017 luego de varias denuncias de personas supuestamente obligadas a prostituirse y filmar vídeos en una casa ubicada en el municipio de Baruta, en la capital.

