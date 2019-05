Justicia española mantiene condenas contra separatistas catalanes

La Fiscalía mantuvo la acusación de rebelión contra 9 de los 12 líderes separatistas de Cataluña, procesados por su papel en el intento de secesión de esa comunidad autónoma española, en octubre de 2017.

En sus conclusiones, presentadas este miércoles ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público consideró probada la existencia de violencia durante el proceso soberanista, que culminó con una declaración unilateral de independencia en esa región.

De esa manera, ratificó su petición de 25 años de cárcel por rebelión y malversación para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.

La Fiscalía mantuvo, además, el cargo de rebelión, que implica un ‘levantamiento violento’, contra otros ocho acusados encarcelados de manera provisional, para el resto de los encausados requirió duras sanciones, que oscilan entre los 7 y 18 años de cárcel.

