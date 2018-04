Juramenta presidente venezolano su comando de campaña

Caracas, República Bolivariana de Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramenta el Comando de Campaña Simón Bolívar que trabajará para su reelección en los comicios del 20 de mayo y por un predominio del chavismo en los parlamentos regionales y municipales.

En el Panteón Nacional, afirmó que esos hombres y mujeres, quienes serán representados a nivel nacional por el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, se comprometen a dar una gran batalla contra el intervencionismo y por la defensa de los derechos de los venezolanos.

De igual modo, ratificó que a partir del 20 de mayo, si gana las elecciones presidenciales, comenzará una nueva etapa de prosperidad económica para la nación sudamericana.

Sobre las amenazas de sanciones por parte de Francia, Maduro reiteró que el presidente Macron está al servicio de los intereses de la oligarquía financiera y por ende es cómplice de la derecha en Venezuela.

